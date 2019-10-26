شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ريالاً مخالفة ترك السيارة على وضع التشغيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت الإدارة العامة للمرور أن ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد النزول منها يعد مخالفة مرورية تضمنها جدول مخالفات رقم 1: والمحددة بغرامة مالية بين 100 - 150 ريالاً، وبررت العقوبة بأن ترك السيارة على وضع التشغيل يعد إهمالاً من قائد المركبة يستوجب التغريم.



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