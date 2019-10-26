شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تأميني: هذه الحالات لا يشملها التأمين الشامل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أكد خبير التأمين محمد الشهري لـ«الخليج 365» أن سرقة السيارة التي تحدث نتيجة الإهمال الشديد مثل تركها في حالة تشغيل في عرض الطريق يحرم مالكها حقه في حالة التأمين الشامل، موضحا أن التأمين الشامل يشمل سرقة المركبة بسبب لا علاقة له بالإهمال، ومن الحالات التي لا يشملها التأمين الشامل لو كان صاحب التأمين هو مرتكب الخطأ عند التسبب في وقوع الحوادث المرورية بسبب القيادة تحت تأثير الكحول، ويتم الإعفاء من التأمين في حالة قيادة السيارة دون ترخيص أو في حالة الإدلاء ببيانات كاذبة عند استخراج الوثيقة، كما لا تتم الاستفادة من التأمين في حالة إتلاف السيارة من خلال حرقها أو اصطناع حادثة مرورية ملفقة، أو وقوع الحادثة بسبب الحمولة الزائدة أو استخدام السيارة في غير الغرض المصرح لها مثل مخالفة التفحيط.

وشدد خبير التأمين على أن التأمين الإلزامي أو ما يعرف بالتأمين ضد الغير لا يغطي حالات سرقة المركبات، إذ تقتصر هذه النوعية على المسؤولية تجاه الغير، مشيرا إلى أن عملية التعويض تتم بناء على القيمة السوقية للمركبة، وحالتها الراهنة وقت السرقة، ومدة استهلاكها، ويتم اشتراط وجود بلاغ رسمي بالحادثة، ونتائج التحقيق التي أجرتها الأجهزة الأمنية، والتعاميم الأمنية عن المركبة قبل التعويض، للتثبت من عدم العثور عليها، ولمنع التحايل بادعاء السرقة.