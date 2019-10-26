شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام يختتم دورة قضاة أفريقيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اختتم المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمس الأول (الخميس)، الدورة القضائية لقضاة أفريقيا، بحضور عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح الفوزان، ورئيس لجنة الدعوة في أفريقيا الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والقضاة المشاركين بالبرنامج التدريبي، وعدد من المسؤولين بالجامعة.

وافتتح الحفل نيابة عن مدير الجامعة عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالسلام السليمان، مبيناً دور المعهد الريادي في تأهيل القضاة عن طريق الدورات التدريبية.

من جانبه، تحدث الشيخ الفوزان عن واجب القضاة في تحكيم شرع الله والتحاكم إليه، ودورهم في الدعوة إلى الله، ونقل ما تعلموه إلى بلادهم.

عقب ذلك ألقيت كلمة الوفد ألقاها نيابة عنهم رئيس الوفد القضائي الأفريقي شكر فيها الجامعة ومنسوبيها على الجهود المثمرة التي بذلت طيلة البرنامج وعلى ما اشتملت عليه من زيارات للمحاكم بالمملكة والالتقاء بأصحاب الفضيلة القضاة.