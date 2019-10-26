السعودية اليوم / مقتل عنصرين من الجيش البوركيني في انفجار لغم



بوركينا 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

قتل عنصرين من الجيش البوركيني في انفجار لغم بينما كانا في دورية شمال مقاطعة لوروم، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء البوركينية اليوم.

يذكر أنه تم تسجيل مقتل مالا يقل عن 13 مدنيًا وأربعة عسكريين في هجمات إرهابية في بوركينا فاسو خلال الأسبوع الماضي.

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02:21ت م

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