شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة استهداف وزراء في حكومة هادي بمحافظة شبوة جنوبي اليمن؟ والان مع التفاصيل

أفادت وسائل إعلامية مساء الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول، أن انفجارا استهدف وزراء في الحكومة اليمنية بمحافظة شبوة جنوبي البلاد.

وأكدت مصادر محلية، أن الأخبار المتداولة حول استهداف كلا من وزير النقل صالح الجبواني، ووزير الداخلية أحمد الميسري في مدينة عتق عاصمة شبوة، لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت المصادر أن دوي الإنفجار الذي هز مدينة عتق مساء الجمعة؛ ناجم عن انفجار قنبلة صوتية، إلا ان الأمر ليس له علاقة باستهداف أيا من الوزيرين.

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وكان محافظ شبوة محمد بن عديو، قد عاد صباح الجمعة، إلى مقره الرسمي بديوان المحافظة عقب مغادرته لمدة.

ووصل الجبواني والمسيري الى محافظة شبوة، ظهر الجمعة، لتفقد اوضاع المحافظة وللاطلاع على احتياجاتها عن كثب في إطار الزيارة.

جدير بالذكر أن وسائل إعلامية ونشطاء محليون نقلوا عن مصادر بشبوة تعرض الوزيرين لاصابات في الحادثة المزعومة، فيما لم تصدر الحكومة أي بيان رسمي حيال الواقعة.