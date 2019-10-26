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أمطار متوسطة على حفر الباطن تستمر حتى هذا الموعد

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مراسل المواطن 0 تبليغ

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2019-10-26

أمطار متوسطة على حفر الباطن تستمر حتى هذا الموعد

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

هطلت، مساء أمس الجمعة، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة حفر الباطن.

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وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك نواف العنزي: إن فرص الأمطار المتوسطة والخفيفة مستمرة على حفر الباطن والكويت حتى السبت، وسوف تكون الأمطار غزيرة يوم الأحد.

من جهته، نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على محافظة حفر الباطن بدءًا من الساعة السابعة من مساء اليوم وحتى السادسة من مساء غدًا السبت.




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