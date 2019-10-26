شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: تخليص الوكالات ذاتياً دون الحاجة لزيارة كتابة العدل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الريح (تبوك)
أطلقت وزارة العدل خدمة ذاتية جديدة تمكّن المواطن من تخليص الوكالات وغيرها دون الحاجة لمراجعة مقر كتابة العدل.
وبحسب فيديو متداول، يظهر فيه استفادة مواطن من الخدمة الذاتية الجديدة، حيث استطاع توكيل شخص آخر بمدينة الرياض دون مراجعة لمقر كتابة العدل. وقام بالاتصال المرئي مع كاتب العدل عبر الجهاز الذاتي واعطائه البيانات ومن ثم إدخال البصمة، وأخيراً تصل رسالة تفيد بإتمام العملية المطلوبة، فيما لم تستغرق العملية أكثر من دقيقتين.
يذكر أن وزارة العدل أطلقت موخراً العديد من الخدمات الذاتية ضمن برنامج التحول الوطني.
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