محمد بن مسعود - الدمام - بعد صدور مرسوم دستوري باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي شهد السودان الشقيق تعيين أحد منسوبي البيئة والزراعة بمحافظة بيشة، الدكتور علم الدين عبدالله أبشر عبدالله، وزيرًا لوزارة الثروة الحيوانية بدولة السودان. وعمل الدكتور علم الدين عبدالله بفرع البيئة والزراعة بمحافظة بيشة قبل أن يُصدر المجلس السيادي لدولة السودان الشقيقة قبل أيام عدة مرسومًا دستوريًّا باعتماد قرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني عبد الله حمدوك الخاص بتعيين الدكتور علم الدين عبد الله أبشر عبد الله وزيرًا للثروة الحيوانية. وزارة البيئة والمياه والزراعة بيشة وزارة الثروة الحيوانية بالسودان وزير الثروة الحيوانية بالسودان علم الدين أبشر وزارة البيئة والمياه والزراعة بيشة وزارة الثروة الحيوانية بالسودان وزير الثروة الحيوانية بالسودان علم الدين أبشر "علم الدين" من بيشة إلى وزارة الثروة الحيوانية بالسودان سعود الدعجاني الخليج 365 2019-10-26 شهد السودان الشقيق تعيين أحد منسوبي البيئة والزراعة بمحافظة بيشة، الدكتور علم الدين عبدالله أبشر عبدالله، وزيرًا لوزارة الثروة الحيوانية بدولة السودان. وعمل الدكتور علم الدين عبدالله بفرع البيئة والزراعة بمحافظة بيشة قبل أن يُصدر المجلس السيادي لدولة السودان الشقيقة قبل أيام عدة مرسومًا دستوريًّا باعتماد قرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني عبد الله حمدوك الخاص بتعيين الدكتور علم الدين عبد الله أبشر عبد الله وزيرًا للثروة الحيوانية. Advertisements 26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441 02:05 AM بعد صدور مرسوم دستوري باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي بعد صدور مرسوم دستوري باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي شهد السودان الشقيق تعيين أحد منسوبي البيئة والزراعة بمحافظة بيشة، الدكتور علم الدين عبدالله أبشر عبدالله، وزيرًا لوزارة الثروة الحيوانية بدولة السودان. وعمل الدكتور علم الدين عبدالله بفرع البيئة والزراعة بمحافظة بيشة قبل أن يُصدر المجلس السيادي لدولة السودان الشقيقة قبل أيام عدة مرسومًا دستوريًّا باعتماد قرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني عبد الله حمدوك الخاص بتعيين الدكتور علم الدين عبد الله أبشر عبد الله وزيرًا للثروة الحيوانية. ، "علم الدين" من بيشة إلى وزارة الثروة الحيوانية بالسودان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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