، العرضيات تودِّع الشهيد "الشمراني".. ومحافظها ينقل التعازي لذويه ،

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استقبل علي بن يوسف الشريف، محافظ العرضيات، جثمان رئيس رقباء عبد الخالق بطاش آل عوشان الشمراني، الذي استُشهد بالحد الجنوبي، وتمت الصلاة عليه في مسجد الإيمان بشمران، ودُفن في مقبرة الزراب.
وقدَّم علي بن يوسف الشريف، محافظ العرضيات، التعازي لأسرة وأقارب الشهيد، وتعازي أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، وتعازي نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان.
والشهيد الشمراني أحد أبناء محافظة العرضيات (قرية العسيلة في شمران بالعرضية الجنوبية)، وفي بداية عقده الخامس، ومتزوج، وله ابن واحد.
فيما عبّر شيخ قبيله شمران، الشيخ عبد الرحمن بن حوفان الشمراني، عن اعتزازه وفخره بشجاعة وبسالة الفقيد في مواجهة العدو دفاعًا عن دينه ووطنه، وإخلاصًا لقيادته، التي هي عقيدة لدى جميع أبطال القوات السعودية.
شهيد الواجب العرضيات الحد الجنوبي
العرضيات تودِّع الشهيد "الشمراني".. ومحافظها ينقل التعازي لذويهعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-10-26
استقبل علي بن يوسف الشريف، محافظ العرضيات، جثمان رئيس رقباء عبد الخالق بطاش آل عوشان الشمراني، الذي استُشهد بالحد الجنوبي، وتمت الصلاة عليه في مسجد الإيمان بشمران، ودُفن في مقبرة الزراب.
وقدَّم علي بن يوسف الشريف، محافظ العرضيات، التعازي لأسرة وأقارب الشهيد، وتعازي أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، وتعازي نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان.
والشهيد الشمراني أحد أبناء محافظة العرضيات (قرية العسيلة في شمران بالعرضية الجنوبية)، وفي بداية عقده الخامس، ومتزوج، وله ابن واحد.
فيما عبّر شيخ قبيله شمران، الشيخ عبد الرحمن بن حوفان الشمراني، عن اعتزازه وفخره بشجاعة وبسالة الفقيد في مواجهة العدو دفاعًا عن دينه ووطنه، وإخلاصًا لقيادته، التي هي عقيدة لدى جميع أبطال القوات السعودية.
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
02:05 AM
استُشهد بالحد الجنوبي دفاعًا عن دينه ووطنه
استقبل علي بن يوسف الشريف، محافظ العرضيات، جثمان رئيس رقباء عبد الخالق بطاش آل عوشان الشمراني، الذي استُشهد بالحد الجنوبي، وتمت الصلاة عليه في مسجد الإيمان بشمران، ودُفن في مقبرة الزراب.
وقدَّم علي بن يوسف الشريف، محافظ العرضيات، التعازي لأسرة وأقارب الشهيد، وتعازي أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، وتعازي نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان.
والشهيد الشمراني أحد أبناء محافظة العرضيات (قرية العسيلة في شمران بالعرضية الجنوبية)، وفي بداية عقده الخامس، ومتزوج، وله ابن واحد.
فيما عبّر شيخ قبيله شمران، الشيخ عبد الرحمن بن حوفان الشمراني، عن اعتزازه وفخره بشجاعة وبسالة الفقيد في مواجهة العدو دفاعًا عن دينه ووطنه، وإخلاصًا لقيادته، التي هي عقيدة لدى جميع أبطال القوات السعودية.
، العرضيات تودِّع الشهيد "الشمراني".. ومحافظها ينقل التعازي لذويه ،
المصدر : الخليج 365
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