بالصور.. نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد إبراهيم كليبي

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي شهيد الواجب الجندي أول إبراهيم حسين محمد كليبي أحد منسوبي الأمن العام، الذي استشهد أثناء أداء مهامه دفاعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب نائب أمير المنطقة، خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد في منزلهم بإسكان روان التابعة لمحافظة العارضة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أنّ ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

فيما أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أنَّ ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والشرف للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

حضر العزاء محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر.