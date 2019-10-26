«أمن الدولة» تحذّر: جهات تتربص بالشباب لتجنيدهم ضد دينهم ووطنهم

حذَّرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، الشباب من الدعوات العامة والخاصة المرسلة من قبل جهات مشبوهة.

وقالت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة في فيديو توعوي، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنَّ الأحداث التي حصلت السنوات الماضية، أثبتت أنَّ ثمة جهات تتربص بشباب الوطن في الداخل والخارج لتجنيدهم ضد دينهم ووطنهم.

وأشارت إلى أنَّ الشباب هم المحرك الرئيس لمعظم الأنشطة في المجتمع، ولهذا تسعى جهات كثيرة ومختلفة لاستقطابهم، وتوظيفهم باستخدام أساليب متنوعة، بغرض تحقيق مصالحها.

وأوضحت أنَّ تابعين لبعض هذه الجهات قد يتربصون بالمواطن ويتقربون منه لإثارة قضايا مختلفة، وقد يقومون دعوته إلى مناسبات مختلفة بعيدة عن ثقافة المجتمع، وانتهازها كفرصة لتجنيد الشباب للنيل من الدين والوطن.

ودعت رئاسة أمن الدولة إلى تجاهل هؤلاء الأشخاص، والابتعاد عنهم، وعدم تلبية دعواتهم، مطالبة بتبليغ الجهات الأمنية حال الإحساس بالخطر.