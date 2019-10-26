حزام شجري بطول 13 كلم في حفر الباطن

بدأت ‏أمانة حفر الباطن في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة المحافظ الأمير منصور بن محمد بن سعد، بإنشاء حزام شجري حول المحافظة بطول 13 كلم. وأوضحت الأمانة أن مشروع الحزام الشجري حول المحافظة، هو أحد المشروعات البيئية لتحسين حالة المناخ في المحافظة، والإسهام في رفع جودة الهواء، وتقليل التلوث البيئي، وزيادة الرقعة الخضراء، ووقف زحف الرمال، وإعطاء المدينة منظرا جماليا.



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