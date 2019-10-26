أمطار على تبوك وحائل والشمالية والوسم يجذب أهالي طريف

الأمطار شجعت الأهالي للتنزه في براري طريف (دوت الخليج)
فيما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز محافظة تيماء، شملت مركز العسافية وعردة والجهراء والجديد وضواحيها، وكانت الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على مركز الكتيب وضواحيه.
إرشادات وتعليمات
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
رحلات برية
أدى توافق هطول أمطار «الوسم» على طريف مع إجازة العطلة الأسبوعية، إلى خروج كثيرٍ من المواطنين إلى المناطق البرية القريبة من المحافظة للاستمتاع بالمطر والمناظر الخلابة، وذلك بعد أن بدأت الأمطار والسحب تغطيان المحافظة وأطرافها منذ يوم الثلاثاء الماضي، رافقها هبوب مع نسمات الهواء المعتدلة.
وأشار عدد من المتنزهين إلى أن المطر عجّل بالرحلات البرية التي عادةً تبدأ مع دخول فصل الشتاء واعتدال الأجواء الباردة، فيما رأى البعض الآخر أن هطول الأمطار على محافظة طريف والمراكز التابعة لها في هذا الوقت مع دخول موسم «الوسم» الذي يعد أحد أهم مواسم السنة يبشر بعودة الربيع والخضرة لبراري المنطقة مجدداً.
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