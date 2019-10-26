جبال الحشر بالداير سياحة تنتظر التطوير والتأهيل

فيما شكا أهالي مركز جبال الحشر بمحافظة الداير شرق منطقة جازان، من سوء المشاريع الخدمية والتنموية المقدمة من قبل بلدية الداير وتردي مستوى النظافة، أوضح رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد مذكور، أن البلدية نفذت مشاريع بجبال الحشر منها سفلتة طرق بعض شهداء الواجب، كما توجد مشاريع تحت التنفيذ.

طبيعة بكر

تمتاز جبال الحشر بطبيعتها البكر ومناظرها الطبيعية الخلابة وقراها ذات المباني الأثرية، وتكسو جبالها غابات الأشجار الكثيفة مثل «غابات الصليل ونيد المسلم وغابات الشجعة وغابات حلوان وغابات الجزء الغربي من تلك الجبال»، وتشهتر بزراعة النباتات العطرية والبن، إلا أن ضعف البنى التحتية بمركز جبال الحشر أدى إلى عزوف الزوار والسياح والمستثمرين.

نقص الخدمات

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أعرب حسن الحريصي من أهالي مركز الحشر بالداير، عن استيائهم من نقص الخدمات البلدية وتنصل بلدية الداير لمطالب أهالي القرى بتنفيذ أعمال السفلتة والإنارة، وتطوير وتأهيل المركز بالخدمات، وإنشاء الحدائق والمطلات السياحية التي تلبي احتياجات وتطلعات الأهالي والزوار. وأضاف جابر حسين الحريصي أن مركز جبال الحشر يعاني تدني مستوى النظافة وسوء المشاريع البلدية، والتي كان آخرها مشروع مطل البلدية الذي أثار استغراب الأهالي، مطالبا بلدية محافظة الداير ومجلس بلدي المحافظة بالوقوف على متطلبات واحتياجات أهالي جبال الحشر من الخدمات التنموية.

مشاريع تنموية

أوضح رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، لـ«دوت الخليج»، أن البلدية نفذت مشاريع بجبال الحشر لسفلتة طرق بعض شهداء الواجب، وتوجد مشاريع تحت التنفيذ لإنشاء مكتب خدمات بلدية إضافة إلى عمل حديقة بجبال الحشر بطول يصل إلى 150 مترا وعرض 18 مترا، وتجري حاليا أعمال القص والتوسعة للحديقة، كما تقوم البلدية بعمل مطل سياحي بالمركز. وأبان مذكور، أن هناك مجموعة من المشاريع المستقبلية بالمركز منها مشروع سفلتة قرى جبال الحشر بمجموع أطوال يصل إلى 11 كم للطرق الفرعية، مشيرا إلى أن تلك المشاريع ستسهم في دفع العجلة التنموية بالمركز حال تنفيذها واكتمالها.