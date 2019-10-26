تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات للحدمن الحوادث وتأمين السلامة بالطرق

تنمية الاستثمارات
أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، أن القرار سيفتح آفاق كبيرة للاستثمار في واحد من أكثر القطاعات أهمية وحيوية، مشيرا إلى أنه سيهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على سواء، مشيرا إلى أن المملكة تنعم بالأمن والأمان ورغد العيش في ظل حكومتنا الرشيدة، وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، التي تؤكد أهمية الارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطن والمقيم.
بنود قرار مجلس الوزراء
01 - أن يكون التطبيق ابتداءً على كل من حاضرة جازان (جازان، وصبيا، وأبو عريش)، ومدينة بريدة ومحافظة عنيزة ومحافظة الطائف.
02 - قيام وزير المالية ووزير النقل بالاتفاق على آلية التمويل المطلوبة لتشغيل تلك الشبكات.
03 - قيام الهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني للتخصيص، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية بوضع الأحكام والشروط والمستهدفات لتشغيل تلك الشبكات. وعلى الأمانات والبلديات المعنية - كل فيما يخُصُّه - الالتزام بتنفيذها، وتقوم الهيئة العامة للنقل بمراقبة الالتزام بالتنفيذ.
المدن المطبقة في المرحلة الأولى
جازان
صبيا
أبو عريش
بريدة
عنيزة
الطائف
أبرز معايير القرار
الاتفاق على آلية التمويل المطلوبة بين وزيري المالية والنقل
وضع الأحكام والشروط
التزام الأمانات والبلديات بالتنفيذ
مراقبة الهيئة العامة للنقل التنفيذ
مكة المكرمة والقصيم وجازان
إجمالي عدد السكان
حتى منتصف 2019
34218169 نسمة
مكة المكرمة
8.803545 نسمة
83.65 كيلو مترا أطول الطرق المنجزة
17812 كيلومترا أطول الطرق الترابية الممهدة
5369.475 كيلو مترا أطوال الطرق داخل المدن
477.856 المنصرف من لوحات المركبات - 1439
القصيم
1.455693 نسمة
77.12 كيلومترا أطول الطرق المنجزة
19018 كيلومترا أطول الطرق الترابية الممهدة
5129.349 كيلو مترا أطوال الطرق
داخل المدن
32.516 المنصرف من لوحات المركبات - 1439
جازان
1.603659 نسمة
66.55 كيلو مترا أطول الطرق المنجزة
5044 كيلومترا أطول الطرق الترابية الممهدة
2043 كيلو مترا أطوال الطرق داخل المدن
9.873 المنصرف من لوحات المركبات - 1439
سكان المدن 2017
جيزان
134764 نسمة
صبيا
228. 375 نسمة
أبو عريش
197112 نسمة
بريدة
590312 نسمة
عنيزة
163729 نسمة
الطائف
884597 نسمة
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