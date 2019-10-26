تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات للحدمن الحوادث وتأمين السلامة بالطرق

حدد قرار مجلس الوزراء 6 مدن ومحافظات تتبع 3 من مناطق المملكة للبدء بتطبيق المرحلة الأولى لتشغيل شبكات نقل عام بالحافلات، وهي (جازان «جازان، وصبيا، وأبو عريش»، ومدينة بريدة ومحافظة عنيزة ومحافظة الطائف). وعلمت «دوت الخليج» من مصادرها أن الهيئة العامة للنقل تنتظر صدور اللائحة التفصيلية من مجلس الوزراء، التي ستشرح ملامح وتفاصيل مشروع تشغيل شبكات النقل العام «الحافلات» خلال الفترة القريبة القادمة. وأوضحت مصادر مطلعة أن تشغيل شبكات النقل بالحافلات، خطوة هامة للحد من الحوادث المتكررة، وتأمين السلامة بالطرق.

تنمية الاستثمارات

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، أن القرار سيفتح آفاق كبيرة للاستثمار في واحد من أكثر القطاعات أهمية وحيوية، مشيرا إلى أنه سيهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على سواء، مشيرا إلى أن المملكة تنعم بالأمن والأمان ورغد العيش في ظل حكومتنا الرشيدة، وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، التي تؤكد أهمية الارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطن والمقيم.

بنود قرار مجلس الوزراء

01 - أن يكون التطبيق ابتداءً على كل من حاضرة جازان (جازان، وصبيا، وأبو عريش)، ومدينة بريدة ومحافظة عنيزة ومحافظة الطائف.

02 - قيام وزير المالية ووزير النقل بالاتفاق على آلية التمويل المطلوبة لتشغيل تلك الشبكات.

03 - قيام الهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني للتخصيص، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية بوضع الأحكام والشروط والمستهدفات لتشغيل تلك الشبكات. وعلى الأمانات والبلديات المعنية - كل فيما يخُصُّه - الالتزام بتنفيذها، وتقوم الهيئة العامة للنقل بمراقبة الالتزام بالتنفيذ.

المدن المطبقة في المرحلة الأولى

جازان

صبيا

أبو عريش

بريدة

عنيزة

الطائف

أبرز معايير القرار

الاتفاق على آلية التمويل المطلوبة بين وزيري المالية والنقل

وضع الأحكام والشروط

التزام الأمانات والبلديات بالتنفيذ

مراقبة الهيئة العامة للنقل التنفيذ

مكة المكرمة والقصيم وجازان

إجمالي عدد السكان

حتى منتصف 2019

34218169 نسمة

مكة المكرمة

8.803545 نسمة

83.65 كيلو مترا أطول الطرق المنجزة

17812 كيلومترا أطول الطرق الترابية الممهدة

5369.475 كيلو مترا أطوال الطرق داخل المدن

Advertisements

477.856 المنصرف من لوحات المركبات - 1439

القصيم

1.455693 نسمة

77.12 كيلومترا أطول الطرق المنجزة

19018 كيلومترا أطول الطرق الترابية الممهدة

5129.349 كيلو مترا أطوال الطرق

داخل المدن

32.516 المنصرف من لوحات المركبات - 1439

جازان

1.603659 نسمة

66.55 كيلو مترا أطول الطرق المنجزة

5044 كيلومترا أطول الطرق الترابية الممهدة

2043 كيلو مترا أطوال الطرق داخل المدن

9.873 المنصرف من لوحات المركبات - 1439

سكان المدن 2017

جيزان

134764 نسمة

صبيا

228. 375 نسمة

أبو عريش

197112 نسمة

بريدة

590312 نسمة

عنيزة

163729 نسمة

الطائف

884597 نسمة