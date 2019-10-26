مشروع لنواتج التعلم في سراة عبيدة

وأكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة حسن العلكمي أن نواتج التعلم هي الهاجس الرئيس الذي يسعى إلى تطويرها وتحسينها وفق خطط مدروسة تتم مراجعتها وتطويرها بشكل دوري، وانطلقت فكرة المشروع بعد جلسات ونقاشات مطولة خلُصت إلى اعتماده بهدف تعزيز تبادل الخبرات بين مجموعة من الخبراء من بينهم المعلمون والمعلمات وتوجيه الجهود للميدان التعليمي لتحسين نواتج التعلم، وعمل التغذية الراجعة اللازمة وفق نتائج المشروع التي ستظهر بين فترة وأخرى بعد تطبيقه.
أهمية نواتج التعلم للطالب
تحقيق تعلم أفضل
التعلم الذاتي في ضوء أهداف واضحة
التعاون النشط بين الطالب والمعلم
التقويم الذاتي وتطوير الأداء
زيادة معدل الأداء والمستويات العليا للتفكير
زيادة فرص النجاح لاكتساب نواتج التعلم المنشودة
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