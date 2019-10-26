مشروع لنواتج التعلم في سراة عبيدة

أطلقت إدارة تعليم في محافظة سراة عبيدة مشروعا لنواتج التعلم، بالتزامن مع قرار وزارة التعليم المتضمن تطوير لائحة تقويم الطالب، ويهدف المشروع إلى مناقشة دورية كل 4 أسابيع لتلك النواتج لدى الطلاب والطالبات، بمشاركة خبراء وأكاديميين من جامعات متخصصة ومشرفين ومشرفات وقادة وقائدات مدارس لتحسين نواتج التعلم وفق مؤشرات ومحكات مقننة.

وأكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة حسن العلكمي أن نواتج التعلم هي الهاجس الرئيس الذي يسعى إلى تطويرها وتحسينها وفق خطط مدروسة تتم مراجعتها وتطويرها بشكل دوري، وانطلقت فكرة المشروع بعد جلسات ونقاشات مطولة خلُصت إلى اعتماده بهدف تعزيز تبادل الخبرات بين مجموعة من الخبراء من بينهم المعلمون والمعلمات وتوجيه الجهود للميدان التعليمي لتحسين نواتج التعلم، وعمل التغذية الراجعة اللازمة وفق نتائج المشروع التي ستظهر بين فترة وأخرى بعد تطبيقه.

أهمية نواتج التعلم للطالب

تحقيق تعلم أفضل

التعلم الذاتي في ضوء أهداف واضحة

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التعاون النشط بين الطالب والمعلم

التقويم الذاتي وتطوير الأداء

زيادة معدل الأداء والمستويات العليا للتفكير

زيادة فرص النجاح لاكتساب نواتج التعلم المنشودة