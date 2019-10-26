أمير جازان يعزي ذوي الشهيد العتودي

قدم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، خالص التعازي والمواساة، لوالد وذوي الشهيد رقيب أول ضيف الله بن إبراهيم محمد عتودي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء دوت الخليج.