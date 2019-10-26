2500 تقني لسد ثغرات 300 منشأة

كشف تقرير حديث صادر عن وحدة التحول الرقمي عن تسجيل 2500 باحث أمني وتقني، لسد الثغرات في 300 جهة حكومية وخاصة بمنصة مكافآت الثغرات حتى نهاية النصف الثاني من 2019.

وبحسبِ الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، تتيح منصة مكافآت الثغرات فرصةً لتوظيف مهارات المميزين والموهوبين بالأمن السيبراني، وتوظيف المهارات لدى الباحثين في الأمن السيبراني لاكتشاف الثغرات البرمجية في المنتجات والمواقع التقنية الخاصة بالجهات المشاركة في المنصة، حيث تدير المنصة العملية بشكل يحفظ حقوق الطرفين.

ويتمثل دور منصة مكافآت الثغرات في الربط بين الكفاءات في مجال الأمن السيبراني والجهات المستفيدة وإدارة عملية الدفع وحفظ حقوق الأطراف المعنيّة.

مزايا منصة مكافآت الثغرات

01

تقليص الوقت اللازم للمؤسسات والشركات للبحث عن الأخطاء والثغرات

02

تقليل الجهد المبذول للعثور على كفاءات عالية لإجراء اختبار الاختراق

03

خفض التكاليف المدفوعة

ما الأمن السيبراني

«ممارسة حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المال من المستخدمين أو مقاطعة العمليات التجارية».

3 كيانات يجب حمايتها

1 - أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية والراوترات

2 - الشبكات

3 - السحابة الإلكترونية

مجالات الأمن السيبراني

أمن الشبكات

من اختصاصات الهيئة الوطنية

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إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

وضع السياسات وآليات الحوكمة والمعايير والضوابط

تصنيف وتحديد البنى التحتية الحساسة والجهات المرتبطة بها

وضع أطر إدارة المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني

إشعار الجهات المعنية بالمخاطر والتهديدات

وضع أطر الاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني

بناء مراكز العمليات الوطنية بكافة أنواعها

تنظيم آلية مشاركة المعلومات والبيانات

تقديم المساندة للجهات المختصة

وضع السياسات والمعايير الوطنية للتشفير

تحديد معايير وضوابط فسح الأجهزة والبرمجيات الحساسة

بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني

أمان التطبيقات

أمن المعلومات

الأمن التشغيلي

استرداد المعلومات واستمرارية الأعمال

تعليم وتثقيف المستخدم النهائي