إغاثة 3330 مركبة على جسر الملك فهد

باشرت خدمة المساعدة على الطريق مجانا عبر جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين 3330 مركبة متعطلة في الجسر حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019، حيث تم تقديم الخدمة لـ1970 مركبة بالجانب السعودي و1360 مركبة بالجانب البحريني تمت مساعدة قائديها على الطريق نتيجة تعطلها ووقوفها الاضطراري. يذكر أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد دشنت خدمة المساعدة على الطريق للمركبات مجانا منذ 19 فبراير الماضي، وتشتمل خدمة المساعدة الجديدة على العديد من المزايا على مدار الساعة، فأصبح بالإمكان الاستعانة بفريق الطوارئ للتزود بالوقود، أو إصلاح أعطال السيارات، أو في حال انتهاء صلاحية البطارية، وحوادث السيارات، وأيضا في حال أعطال إطارات السيارات.



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