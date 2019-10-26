إغاثة 3330 مركبة على جسر الملك فهد

يذكر أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد دشنت خدمة المساعدة على الطريق للمركبات مجانا منذ 19 فبراير الماضي، وتشتمل خدمة المساعدة الجديدة على العديد من المزايا على مدار الساعة، فأصبح بالإمكان الاستعانة بفريق الطوارئ للتزود بالوقود، أو إصلاح أعطال السيارات، أو في حال انتهاء صلاحية البطارية، وحوادث السيارات، وأيضا في حال أعطال إطارات السيارات.
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