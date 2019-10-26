وفد هيئة تطوير عسير يزور بارق

زار وفد من هيئة تطوير منطقة عسير محافظة بارق ، وكان في استقبالهم محافظ مفرح البناوي، ورئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي ورئيس المجلس البلدي محمد إبراهيم ورؤساء الإدارات الحكومية في المركز الحضاري ببارق .

ورحب البناوي بالوفد وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة ثم تحدث المهندس إبراهيم فلقي عن أهداف زيارة الوفد ومنها مشروع كود البناء السعودي ودراسة تطبيقه في منطقة عسير عامة .

بعد ذلك زار الوفد 3 مواقع في المحافظة بدأت بقرية ساحل التراثية واستمعوا لشرح عنها وأطلعوا على ما تحويه من نقوش تاريخية، ثم زاروا سوق الأربعاء الشعبي وأستمعوا لشرح من رئيس البلدية عن أقسامه ودراسة تطويره، ثم أنتقلوا لمطل الأضحى وأطلعوا على ما سيتم به من أعمال.