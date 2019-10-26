وفد هيئة تطوير عسير يزور بارق

ورحب البناوي بالوفد وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة ثم تحدث المهندس إبراهيم فلقي عن أهداف زيارة الوفد ومنها مشروع كود البناء السعودي ودراسة تطبيقه في منطقة عسير عامة .
بعد ذلك زار الوفد 3 مواقع في المحافظة بدأت بقرية ساحل التراثية واستمعوا لشرح عنها وأطلعوا على ما تحويه من نقوش تاريخية، ثم زاروا سوق الأربعاء الشعبي وأستمعوا لشرح من رئيس البلدية عن أقسامه ودراسة تطويره، ثم أنتقلوا لمطل الأضحى وأطلعوا على ما سيتم به من أعمال.
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