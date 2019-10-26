محمد بن مسعود - الدمام - للمستفيدين من خدمات الجمعية من الأيتام والأرامل والأسر المحتاجة سلمت جمعية الريان الخيرية بوادي جازان 7 وحدات سكنية جديدة لأسر الأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية وذلك ضمن مشروع الحياة الكريمة. وتأتي هذه الدفعة امتداداً لما بدأته الجمعية في توفير حياة كريمة لأبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية من أسر الأيتام والأرامل والأسر الفقيرة. وسلم المساكن رئيس مجلس إدارة جمعية الريان الخيرية بوادي جازان محمد حصيبي وعضو الجمعية العمومية الشيخ موسى خمج، حيث بلغ عدد المساكن التي تم تسليمها خلال الفترة الماضية أكثر من خمسين مسكن. Advertisements وحدات سكنية جازان جمعية الريان الخيرية وادي جازان وحدات سكنية جازان جمعية الريان الخيرية وادي جازان 26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441 12:38 AM للمستفيدين من خدمات الجمعية من الأيتام والأرامل والأسر المحتاجة شاهد .. "الريان" الخيرية بجازان تسلم وحدات سكنية جديدة شاهد .. "الريان" الخيرية بجازان تسلم وحدات سكنية جديدة سلمت جمعية الريان الخيرية بوادي جازان 7 وحدات سكنية جديدة لأسر الأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية وذلك ضمن مشروع الحياة الكريمة. وتأتي هذه الدفعة امتداداً لما بدأته الجمعية في توفير حياة كريمة لأبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية من أسر الأيتام والأرامل والأسر الفقيرة. وسلم المساكن رئيس مجلس إدارة جمعية الريان الخيرية بوادي جازان محمد حصيبي وعضو الجمعية العمومية الشيخ موسى خمج، حيث بلغ عدد المساكن التي تم تسليمها خلال الفترة الماضية أكثر من خمسين مسكن. الكلمات المفتاحية ، شاهد .. "الريان" الخيرية بجازان تسلم وحدات سكنية جديدة ،

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