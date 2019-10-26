محمد بن مسعود - الدمام - مثمنًا متابعة طلب حماية الأودية الذي يُعدُّ في مراحله الأخيرة زفَّ رئيس رابطة الأفلاج الخضراء محمد الحبشان بشرى للأهالي بصدور قرار من إدارة المتنزهات بتخصيص متنزه وطني بالمحافظة. وبهذه المناسبة قدم الحبشان شكره لرابطة الأفلاج الخضراء (مكتب فرع وزارة الزراعة بالأفلاج)، ومُرضي بن محمد الحبشان، على جهودهم ومتابعتهم التي أثمرت إقرار المتنزه الوطني بالمحافظة غرب الرقاشية. مثمنًا في الوقت نفسه لهم متابعة طلب حماية الأودية الذي يعد في مراحله الأخيرة.الأفلاج متنزه وطني 26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441 12:17 AM مثمنًا متابعة طلب حماية الأودية الذي يُعدُّ في مراحله الأخيرة Advertisements مبشرًا الأهالي.. "الحبشان": تخصيص متنزه وطني في الأفلاج مبشرًا الأهالي.. "الحبشان": تخصيص متنزه وطني في الأفلاج زفَّ رئيس رابطة الأفلاج الخضراء محمد الحبشان بشرى للأهالي بصدور قرار من إدارة المتنزهات بتخصيص متنزه وطني بالمحافظة. وبهذه المناسبة قدم الحبشان شكره لرابطة الأفلاج الخضراء (مكتب فرع وزارة الزراعة بالأفلاج)، ومُرضي بن محمد الحبشان، على جهودهم ومتابعتهم التي أثمرت إقرار المتنزه الوطني بالمحافظة غرب الرقاشية. مثمنًا في الوقت نفسه لهم متابعة طلب حماية الأودية الذي يعد في مراحله الأخيرة. الكلمات المفتاحية ، مبشرًا الأهالي.. "الحبشان": تخصيص متنزه وطني في الأفلاج ،

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