رابط تقديم الأمن العام 1441: فتح باب التقديم بوظائف الأمن العام رتبة جندي أبشر للتوظيف الإلكتروني

تقديم الأمن العام 1441، أعلنت وزارة الداخلية السعودية متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية عن فتح التقديم على رتبة جندي بالأمن العام، محددة شروط التقديم وطريقة التسجيل على رتبة جندي بالأمن العام، حيث حددت الإدارة العامة أن باب التقديم لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك للتعيين على تلك الدرجة بعد التخرج في مختلف مناطق المملكة، وطالبت من الراغبين التقيد بالشروط والتسجيل عبر موقع أبشر توظيف.

ونوهت الإدارة إلى أنه سوف يتم تلقي الطلبات الخاصة بالتقديم خلال الفترة من يوم يوم الأحد القادم 1441/2/28 الساعة العاشرة صباحاً، حتى ينتهي التقديم في الأمن العام يوم الخميس 1441/3/3 الساعة العاشرة صباحاً.

التقديم في الأمن العام 1441

وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي جميع الشروط الواجب توافرها في المواطنين الراغبين في التقديم بوظائف الأمن العام 1441 رتبة جندي.

رابط التقديم في وظائف الأمن العام 1441 عبر موقع أبشر للتوظيف : اضغط هنا، وسيكون ذلك حسب المواعيد المقررة والشروط المعلنة أعلاه،أسرة موقعنا تتمنى التوفيق لجميع المتقدمين.

وسنتابع معكم المزيد والجديد من الأخبار حيث سيتم العمل على الفرز تمهيداً للإعلان عن نتائج قبول الأمن العام 1441 رتبة جندي، ومن ثم سيتم تحديد مواعيد المقابلات الشخصية لإجراء المطابقة ومن ثم التعيين بوظائف الأمن العام بمختلف مناطق المملكة.