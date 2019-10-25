السعودية اليوم / محافظ العارضة يؤدي صلاة الميت على الشهيد " كليبي "



العارضة 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

أدى محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر بعد صلاة عصر اليوم ، بجامع أبو بكر الصديق في محافظة العارضة صلاة الميت على الشهيد الجندي أول إبراهيم بن حسين محمد كليبي أحد منسوبي الأمن العام الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .

وقدم محافظ العارضة تعازي القيادة الرشيدة - أيدها الله - وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لوالد وأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد " كليبي " عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم - رحمه الله - مؤكدين على بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

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