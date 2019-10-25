السعودية اليوم / بدء أعمال المؤتمر الدولي الخامس حول منطقة البحر المتوسط في تونس



تونس 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

بدأت بالعاصمة التونسية اليوم أعمال المؤتمر الدولي الخامس حول "منطقة البحر المتوسط.. الواقع والتحديات والآفاق" .

وأكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في افتتاح أعمال المؤتمر أن التحديات الجديدة العابرة للحدود، والتهديدات متعددة الأوجه، التي تشهدها منطقة البحر المتوسط مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتغير المناخ، تتطلب البحث عن حلول جماعية.

وأوضح أنه بعد مرور ربع قرن على إعلان

ودعا إلى البدء في التفكير بعمق وصراحة في كل أوجه القصور في العمل المشترك وفي آليات التعاون المتبعة حتى الآن لتحقيق الأهداف الأساسية، مضيفًا أن تونس على قناعة بأن إعادة النظر في مفهوم الشراكة بين ضفتي البحر المتوسط أمر أساسي، لإحياء المسار المتوسطي، وأن الوعي بالتداخل الوثيق بين مصالح شمال المتوسط وجنوبه يجب أن يكون حافزًا على التفكير في إعادة رسم وتحديد العلاقات المتوسطية، التي يجب أن تقوم على إرساء شراكة جديدة تستند على قيم كونية مشتركة.

// انتهى //

23:31ت م

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تونس 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسبدأت بالعاصمة التونسية اليوم أعمال المؤتمر الدولي الخامس حول "منطقة البحر المتوسط.. الواقع والتحديات والآفاق" .وأكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في افتتاح أعمال المؤتمر أن التحديات الجديدة العابرة للحدود، والتهديدات متعددة الأوجه، التي تشهدها منطقة البحر المتوسط مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتغير المناخ، تتطلب البحث عن حلول جماعية.وأوضح أنه بعد مرور ربع قرن على إعلان برشلونة عام 1995، يظهر وجود تضارب واختلاف في تقييم حصيلة المسار الأورو- متوسطي، خاصة بعد إخفاق هذا المسار في تحقيق الطموحات نحو الاستقرار والتنمية، التي كانت تحدو دول ضفتي المتوسط.ودعا إلى البدء في التفكير بعمق وصراحة في كل أوجه القصور في العمل المشترك وفي آليات التعاون المتبعة حتى الآن لتحقيق الأهداف الأساسية، مضيفًا أن تونس على قناعة بأن إعادة النظر في مفهوم الشراكة بين ضفتي البحر المتوسط أمر أساسي، لإحياء المسار المتوسطي، وأن الوعي بالتداخل الوثيق بين مصالح شمال المتوسط وجنوبه يجب أن يكون حافزًا على التفكير في إعادة رسم وتحديد العلاقات المتوسطية، التي يجب أن تقوم على إرساء شراكة جديدة تستند على قيم كونية مشتركة.// انتهى //23:31ت م0152

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