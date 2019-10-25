شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان يناقش مع المبعوث الأممي الجهود المبذولة في الساحة اليمنية والان مع التفاصيل

ناقش نائب وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، خلال لقائه أمس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، سبل دعم الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق استوكهولم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض غريفيث، خلال اللقاء جهود الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين والتحديات والفرص التي تواجه هذا الملف الإنساني المهم، مشدّداً على أهمية إحراز تقدّم في هذا الملف الإنساني الذي يمسّ حياة الآلاف من العائلات اليمنية، داعياً جميع الأطراف إلى إبداء المرونة اللازمة لذلك بما يسمح بالبدء بعملية تبادل شاملة للمحتجزين في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الوكالة ان المبعوث الأممي أحاط، نائب وزير الدفاع السعودي بالتقدّم المحرز في تطبيق اتفاق الحديدة خصوصاً فيما يتعلّق بتفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار والأثر الإيجابي لهذه الخطوة على حماية المدنيين، وعلى تعزيز العمل الإنساني، وفي توفير الأجواء المناسبة لدعم إجراءات بناء الثقة في هذا المجال.

كما استمع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، من سمو الأمير خالد بن سلمان إلى إيجاز حول جهود المملكة في التوسّط لإيجاد حلّ للوضع في الجنوب، وثمّن المبعوث الأممي، جهود المملكة الكبيرة في هذا المجال، وفي هذا الصدد أكّد المبعوث الأممي، على محورية دور المملكة العربية السعودية بقيادة سمو ولي العهد في دعم جهود الأمم المتحدة للتوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة في اليمن.