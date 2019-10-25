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إعاقة مرورية على طريق المدينة بعد اصطدام مركبة ودراجة نارية
متابعات الخليج 365 - جدة
تسبب حادث في إعاقة الحركة المرورية، مساء اليوم الجمعة، على طريق المدينة المنورة باتجاه الشمال.
وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحادث عبارة عن اصطدام مركبة ودراجة نارية على الطريق في محافظة جدة، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.
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