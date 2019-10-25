طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر أفراد وأبشر أعمال

أتاحت المملكة العربية السعودية الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر، ويمكنك القيام بالاستعلام عن إقامتك وأنت في منزلك عن طريق موقع أبشر سواء أفراد أو أعمال، وذلك دون أن تكون بحاجة للذهاب إلى إدارة الجوازات السعودية، وعليك الاهتمام بالاستعلام عن إقامتك، إذ تقوم السعودية بتوقيع مخالفات على من انتهت إقامتهم، والتسجيل في موقع أبشر عملية سهلة ولن تكلفك سوى دقائق، فتابع معنا السطور التالية لتعرف كيفية الاستعلام عن الإقامة بأسهل طريقة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يمكنك من خلال موقع أبشر الاستعلام عن صلاحية إقامتك من خلال نظام أبشر للأفراد، كما يمكنك الاستعلام عن صلاحية إقامة العاملين في الشركة الخاصة بك، وهي خدمة فريدة يمكنك الحصول عليها من خلال أبشر أعمال شرط أن تكون مسجلًا على منصة أبشر أعمال، وسنقدم لكم الطريقتين.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال ابشر افراد

الدخول إلى موقع أبشر. اختيار الجوازات. الضغط على الاستعلام عن صلاحية إقامة. كتابة رقم الإقامة. كتابة الرمز المرئي. الضغط على عرض. سيظهر لك إن كانت الإقامة سارية أو منتهية وموعد انتهائها.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة لجميع العاملين بشركتك من خلال ابشر اعمال

الدخول إلى ابشر أعمال. تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم والرمز المرئي، ولكن تأكد من أنك تمتلك حسابًا بالفعل على منصة ابشر اعمال. اختر خدمات أعمال. اختيار تجديد الإقامة، حتى يمكنك الدخول إلى بيانات الإقامة. عند عرض شروط تجديد الإقامة، نضغط على التالي، اظهر لك أسماء جميع العاملين بالشركة الخاصة بك ومواعيد انتهاء إقامتهم.

وكما أوضحنا لك في السطور الماضية، يمكنك من خلال التسجيل في منصة أبشر الحصول على عدد من الخدمات لعل أهمها الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وللمزيد من الأخبار بخصوص موقع أبشر يمكنك متابعة حساب أبشر على تويتر.