شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود ينقذ 4 بحارة تعرض قاربهم لحريق في الخفجي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أنقذ حرس الحدود السعودي في المنطقة الشرقية، أربعة بحارة تعرض قاربهم لحريق في عرض البحر بالخفجي. أكد ذلك، الحساب الرسمي لحرس الحدود بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الجمعة). ونشر الحساب صوراً تُظهر قارب البحارة وقد تعرض لتلفيات جراء الحريق.



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