جدة: إغلاق مواقع مخالفة لسلخ الأنعام

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) ضبطت أمانة محافظة جدة، ممثلة بإدارة المسالخ والنفع العام بمشاركة بلدية العزيزية الفرعية وشرطة محافظة جدة، أربعة مواقع لتجهيز وسلخ الأنعام وتم إغلاقها، ضمن نطاق حي العزيزية. وبينت الأمانة أن عمليات الضبط تمت بسبب الذبح العشوائي داخل المواقع المرصودة في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية مما يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض.

ضبطت أمانة محافظة جدة، ممثلة بإدارة المسالخ والنفع العام بمشاركة بلدية العزيزية الفرعية وشرطة محافظة جدة، أربعة مواقع لتجهيز وسلخ الأنعام وتم إغلاقها، ضمن نطاق حي العزيزية. وبينت الأمانة أن عمليات الضبط تمت بسبب الذبح العشوائي داخل المواقع المرصودة في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية مما يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض.

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