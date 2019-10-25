شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: 80% من أهداف موسم الرياض تم تحقيقها في أول 10 أيام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم عن الوصول إلى نسبة 80% من الهدف المطلوب تحقيقه في آخر الموسم، بعد مضي عشرة أيام فقط من انطلاقته.

ورفع معاليه الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - على دعمه ورؤيته وتوجيهاته التي أسهمت في هذا النجاح بعد توفيق الله.

ويعد موسم الرياض الذي بدأ في الـ 11 من الشهر الجاري هو الموسم الأكبر في المملكة، حيث يقدم للزوار من داخل المملكة وخارجها فعاليات في 12 منطقة في مختلف مدن العاصمة الرياض، وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.