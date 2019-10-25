، رازفان: سنخوض مباراة مهمة.. الجميع سيقاتل على النقاط الثلاث ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال، جاهزية فريقه لملاقاة النصر في الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وقال في المؤتمر الصحفي: "سنخوض مواجهة مهمة ونحن متشوقون لخوض هذا اللقاء".
وأضاف: تسير تحضيراتنا على أسس جيدة، ونتسلح بالثقة والحماس.
وعن غياب الثلاثي أمير كردي ومحمد كنو وعمر خريبين قال: "الجميع هنا مستعد لخوض المباراة، والإصابات لن تؤثر علينا".
وتطرق لوضع الهلال والنصر وقال: الفريقان يقدمان مستويات جيدة في الجانبين الدفاعي والهجومي".
وأضاف: ستكون مباراة قوية والجميع سيقاتل من أجل الظفر بالنقاط الثلاث.الهلال مدرب الهلال رازفان لوشيسكو ديربي الرياض دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
رازفان: سنخوض مباراة مهمة.. الجميع سيقاتل على النقاط الثلاثصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-25
أعلن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال، جاهزية فريقه لملاقاة النصر في الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وقال في المؤتمر الصحفي: "سنخوض مواجهة مهمة ونحن متشوقون لخوض هذا اللقاء".
وأضاف: تسير تحضيراتنا على أسس جيدة، ونتسلح بالثقة والحماس.
وعن غياب الثلاثي أمير كردي ومحمد كنو وعمر خريبين قال: "الجميع هنا مستعد لخوض المباراة، والإصابات لن تؤثر علينا".
وتطرق لوضع الهلال والنصر وقال: الفريقان يقدمان مستويات جيدة في الجانبين الدفاعي والهجومي".
وأضاف: ستكون مباراة قوية والجميع سيقاتل من أجل الظفر بالنقاط الثلاث.
25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
10:44 PM
أعلن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال، جاهزية فريقه لملاقاة النصر في الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وقال في المؤتمر الصحفي: "سنخوض مواجهة مهمة ونحن متشوقون لخوض هذا اللقاء".
وأضاف: تسير تحضيراتنا على أسس جيدة، ونتسلح بالثقة والحماس.
وعن غياب الثلاثي أمير كردي ومحمد كنو وعمر خريبين قال: "الجميع هنا مستعد لخوض المباراة، والإصابات لن تؤثر علينا".
وتطرق لوضع الهلال والنصر وقال: الفريقان يقدمان مستويات جيدة في الجانبين الدفاعي والهجومي".
وأضاف: ستكون مباراة قوية والجميع سيقاتل من أجل الظفر بالنقاط الثلاث.
، رازفان: سنخوض مباراة مهمة.. الجميع سيقاتل على النقاط الثلاث ،
المصدر : الخليج 365
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