، الفيصل يوجِّه بفتح تحقيق حول دخول جماهير مباراة الاتفاق والعدالة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - وجَّه رئيس الهيئة العامة للرياضة بفتح تحقيق حول دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة للحصول على الدعم البالغ مليون ريال.
وقالت الهيئة في بيان لها: "إشارة إلى المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة، التي أُقيمت يوم أمس الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة للحصول على الدعم المعلن في وقت سابق، والبالغ مليون ريال.. فعليه فقد وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالتحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة في هذا الخصوص".هيئة الرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الاتفاق ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام العدالة
الفيصل يوجِّه بفتح تحقيق حول دخول جماهير مباراة الاتفاق والعدالةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-25
وجَّه رئيس الهيئة العامة للرياضة بفتح تحقيق حول دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة للحصول على الدعم البالغ مليون ريال.
وقالت الهيئة في بيان لها: "إشارة إلى المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة، التي أُقيمت يوم أمس الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة للحصول على الدعم المعلن في وقت سابق، والبالغ مليون ريال.. فعليه فقد وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالتحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة في هذا الخصوص".
25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
10:22 PM
وجَّه رئيس الهيئة العامة للرياضة بفتح تحقيق حول دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة للحصول على الدعم البالغ مليون ريال.
وقالت الهيئة في بيان لها: "إشارة إلى المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة، التي أُقيمت يوم أمس الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة للحصول على الدعم المعلن في وقت سابق، والبالغ مليون ريال.. فعليه فقد وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالتحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة في هذا الخصوص".
، الفيصل يوجِّه بفتح تحقيق حول دخول جماهير مباراة الاتفاق والعدالة ،
المصدر : الخليج 365
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