، بغياب الثلاثي المصاب.. الهلال يستمر في تدريباته تأهباً لمواجهة النصر ،

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محمد بن مسعود - الدمام - واصل فريق الهـلال الأول لكرة القدم مساء اليـوم استعداداته الميدانيـة؛ تأهباً لمواجهة ضيفه النصر مساء يوم بعد غد الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سـلمان للمحترفين.
حيث ركز مديـر الجهـاز الفني الرومانـي رازفـان لوشيسكو فـي الحصة التدريبية على الجوانب الفنية وتخلل التدريب جمل فنية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة على نصف الملعب.
و أدى الثلاثي أمير كردي، محمد كنو وعمر خربين برامجهم المعدة لهم مسبقاً، وشهد المران متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، ويختتم الفريق تحضيراته الميدانية لمواجهة النصر بمران مغلق يقام مساء يوم غد السبت.الهلال ديربي الرياض النصر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
بغياب الثلاثي المصاب.. الهلال يستمر في تدريباته تأهباً لمواجهة النصرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-25
واصل فريق الهـلال الأول لكرة القدم مساء اليـوم استعداداته الميدانيـة؛ تأهباً لمواجهة ضيفه النصر مساء يوم بعد غد الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سـلمان للمحترفين.
حيث ركز مديـر الجهـاز الفني الرومانـي رازفـان لوشيسكو فـي الحصة التدريبية على الجوانب الفنية وتخلل التدريب جمل فنية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة على نصف الملعب.
و أدى الثلاثي أمير كردي، محمد كنو وعمر خربين برامجهم المعدة لهم مسبقاً، وشهد المران متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، ويختتم الفريق تحضيراته الميدانية لمواجهة النصر بمران مغلق يقام مساء يوم غد السبت.
25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
10:07 PM
واصل فريق الهـلال الأول لكرة القدم مساء اليـوم استعداداته الميدانيـة؛ تأهباً لمواجهة ضيفه النصر مساء يوم بعد غد الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سـلمان للمحترفين.
حيث ركز مديـر الجهـاز الفني الرومانـي رازفـان لوشيسكو فـي الحصة التدريبية على الجوانب الفنية وتخلل التدريب جمل فنية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة على نصف الملعب.
و أدى الثلاثي أمير كردي، محمد كنو وعمر خربين برامجهم المعدة لهم مسبقاً، وشهد المران متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، ويختتم الفريق تحضيراته الميدانية لمواجهة النصر بمران مغلق يقام مساء يوم غد السبت.
، بغياب الثلاثي المصاب.. الهلال يستمر في تدريباته تأهباً لمواجهة النصر ،
المصدر : الخليج 365
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