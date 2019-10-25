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محمد بن مسعود - الدمام - واصل النصر اليوم الجمعة استعداداته لمباراة ديربي الرياض أمام الهلال يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب جامعة الملك سعود.
واشتملت تدريبات النصر على تمارين لياقية، ومناورة كروية، والجري حول الملعب، بحضور المشرف العام على كرة القدم بالنادي عبدالرحمن الحلافي.
وطبّق فيتوريا عددًا من التدريبات التكتيكية المتنوعة قبل أن يختتم التمرين بمناورة على منتصف الملعب.
وواصل الثنائي أحمد موسى وعبدالفتاح آدم برنامجَيْهما التأهيليَّيْن.النصر ديربي الرياض الهلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
النصر يواصل الاستعدادات لديربي الرياض بتمارين لياقية ومناورة كرويةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-25
واصل النصر اليوم الجمعة استعداداته لمباراة ديربي الرياض أمام الهلال يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب جامعة الملك سعود.
واشتملت تدريبات النصر على تمارين لياقية، ومناورة كروية، والجري حول الملعب، بحضور المشرف العام على كرة القدم بالنادي عبدالرحمن الحلافي.
وطبّق فيتوريا عددًا من التدريبات التكتيكية المتنوعة قبل أن يختتم التمرين بمناورة على منتصف الملعب.
وواصل الثنائي أحمد موسى وعبدالفتاح آدم برنامجَيْهما التأهيليَّيْن.
25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
10:06 PM
واصل النصر اليوم الجمعة استعداداته لمباراة ديربي الرياض أمام الهلال يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب جامعة الملك سعود.
واشتملت تدريبات النصر على تمارين لياقية، ومناورة كروية، والجري حول الملعب، بحضور المشرف العام على كرة القدم بالنادي عبدالرحمن الحلافي.
وطبّق فيتوريا عددًا من التدريبات التكتيكية المتنوعة قبل أن يختتم التمرين بمناورة على منتصف الملعب.
وواصل الثنائي أحمد موسى وعبدالفتاح آدم برنامجَيْهما التأهيليَّيْن.
، النصر يواصل الاستعدادات لديربي الرياض بتمارين لياقية ومناورة كروية ،
المصدر : الخليج 365
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