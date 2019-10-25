محمد بن مسعود - الدمام - بعد رصدها ذبحًا عشوائيًّا يعرِّض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض أغلقت إدارة المسالخ والنفع العام بمشاركة بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة وشرطة المحافظة أربعة مواقع لتجهيز وسلخ الأنعام، وذلك ضمن نطاق بلدية العزيزية. وتفصيلاً، أوضحت الأمانة أن عمليات الضبط كانت عقب رصدهم الذبح العشوائي داخل المواقع المرصودة في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية؛ وهو ما يعرِّض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض. أمانة جدة بلدية العزيزية إدارة المسالخ والنفع مسلخ أمانة جدة بلدية العزيزية إدارة المسالخ والنفع مسلخ 25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441 11:55 PM Advertisements بعد رصدها ذبحًا عشوائيًّا يعرِّض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض "بلدية العزيزية" بجدة تغلق 4 مسالخ مخالفة للاشتراطات الصحية "بلدية العزيزية" بجدة تغلق 4 مسالخ مخالفة للاشتراطات الصحية أغلقت إدارة المسالخ والنفع العام بمشاركة بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة وشرطة المحافظة أربعة مواقع لتجهيز وسلخ الأنعام، وذلك ضمن نطاق بلدية العزيزية. وتفصيلاً، أوضحت الأمانة أن عمليات الضبط كانت عقب رصدهم الذبح العشوائي داخل المواقع المرصودة في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية؛ وهو ما يعرِّض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض. الكلمات المفتاحية ، "بلدية العزيزية" بجدة تغلق 4 مسالخ مخالفة للاشتراطات الصحية ،

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