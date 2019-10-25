استعلام فاتورة المياه برقم الحساب عبر بوابة حياك الفواتير في السعودية

استعلام فاتورة المياه السعودية ، فعلت شركة المياه الوطنية منذ شهر مارس الماضي، خدمة الاستعلام عن فواتير الماء برقم الحساب أو العداد الجديدة، ويمكن عبر بوابة حياك حساب الفاتورة الكترونيا، كما يمكن دفع قيمة الفواتير الجديدة والقديمة في حال وجود أقساط متبقية مسجلة على العميل، عن طريق أي ماكينة صراف آلي تابعة للبنوك السعودية، أيضاً توفر الشركة حزمة من الخدمات الالكترونية منها إمكانية الاعتراض على قيمة المستحق دفعه في الفاتورة، إضافة إلى عرض الفواتير على هاتف العميل عن طريق الاشتراك في خدمة الرسائل القصيرة التي يمكن للعميل التسجيل بها من خلال تسجيل دخول في بوابة حياك الإلكترونية.

استعلام فاتورة المياه

تشترط شركة المياه الوطنية السعودية على العملاء للحصول على الفاتورة الإلكترونية، أن يقوموا بتحديث بياناتهم على موقع الشركة تفادياً لانقطاع الخدمة عن غير محدثي البيانات، وتهدف الشركة من عملية تحديث بيانات العملاء إلى التواصل المباشر بين العملاء والشركة، وتمكن الشركة من معرفة عدد الوحدات السكنية بالمملكة، والاستهلاك الشهري للمياه.

بوابة حياك الاستعلام عن الفواتير

تتم عملية تحديث البيانات عندما يدخل العميل على موقع شركة المياه الوطنية وتحديث بياناته من خلال تعبئة نموذج تحديث البيانات الأساسية الذي يطلب من العميل: رقم الهوية الوطنية، رقم الإقامة، رقم الجوال، تاريخ الميلاد وغيرها من البيانات المطلوبة بغرض استعلام فاتورة المياه برقم الحساب.

Advertisements

يتمكن من قام بتحديث بياناته الاستعلام عن فواتير الماء السعودية عبر الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الموقع التابع لوزارة البيئة والمياه، أو يمكن الاستعلام عبر بوابة حياك.

يقوم المستخدم بالضغط على خيار تسجيل الدخول من خلال رقم الحساب الخاص به، ثم يضغط على أيقونة “دخول”.

يظهر للمستخدم نتيجة البحث فيعرض له جميع بياناته اسمه، عنوانه، تاريخ إصدار الفاتورة، أخر موعد للسداد، والمبلغ الإجمالي المطلوب سداده.

عقب استعلام فاتورة المياه إلكترونياً برقم الحساب، إذا رغب العميل في الدفع الإلكتروني، عليه الدخول إلى موقع “فواتيركم”، ويضغط على خيار دفع فاتورة جديدة من خلال بوابة حياك الفواتير.

يبادر العميل بإدخال اسم الفاتورة ونوع الخدمة تسديد فاتورة، ومن ثم يدخل رقم الحساب ويضغط على خيار “استفسار” فيظهر للعميل في صفحة تالية كافة الفواتير التي سيختار منها الفاتورة التي يرغب في سداد المستحق عليها، ثم يضغط على خيار دفع لإتمام خدمة استعلام فاتورة المياه والسداد.