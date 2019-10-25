︎

. تداول المغردون مقطع فيديو لحظة محاولة شخص فتح الباب على الملك عبدالله رحمة الله عليه أثناء سير الموكب حيث اوضح الفيديو تلك اللقطة و مدى جاهزيته اللواء الشهيد عبدالعزيز الفغم حينما تصدى له بسرعة .





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو متداول شخص حاول فتح الباب على الملك أثناء الموكب .. و ردة فعل الفغم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.