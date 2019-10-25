أفقده اثنتين من بناته.. الطفلة جالية تعاني من مرض خطير ووالدها يناشد بعلاجها

ناشد والد الطفلة جالية جابر أحمد السلمي من سكان مركز عمود الريث بمنطقة جازان، الجهات المعنية والمختصة، بعلاج طفلته التي تُعاني من مرض انحلال البشرة الفقاعي، الذي بات يهدد حياتها؛ مبينًا أنه فَقَد اثنتين من بناته قبلها، بسبب معاناتهما مع المرض.

وقال والد الطفلة، في تصريحات لـ«عاجل»: إنَّ المرض تَسَبّب في عدم مقدرة ابنته على عيش حياتها الطبيعية كمن في سنها، وأذاقها الآلام ليلًا ونهارًا.

وتابع أنَّ «الطفلة مصابة بهذا المرض منذ الولادة حتى الآن، والمرض يهدّد حياتها، وأناشد الجهات المعنية التدخّل وإنقاذها؛ كون ظروفي لا تسمح بنقلها وعلاجها؛ فأنا لا أملك على الأقل سيارة تساهم في التنقل وعلاجها، ويمكن التواصل على رقم (0550283118).