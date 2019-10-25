ناشد والد الطفلة جالية جابر أحمد السلمي من سكان مركز عمود الريث بمنطقة جازان، الجهات المعنية والمختصة، بعلاج طفلته التي تُعاني من مرض انحلال البشرة الفقاعي، الذي بات يهدد حياتها؛ مبينًا أنه فَقَد اثنتين من بناته قبلها، بسبب معاناتهما مع المرض.
وقال والد الطفلة، في تصريحات لـ«عاجل»: إنَّ المرض تَسَبّب في عدم مقدرة ابنته على عيش حياتها الطبيعية كمن في سنها، وأذاقها الآلام ليلًا ونهارًا.
وتابع أنَّ «الطفلة مصابة بهذا المرض منذ الولادة حتى الآن، والمرض يهدّد حياتها، وأناشد الجهات المعنية التدخّل وإنقاذها؛ كون ظروفي لا تسمح بنقلها وعلاجها؛ فأنا لا أملك على الأقل سيارة تساهم في التنقل وعلاجها، ويمكن التواصل على رقم (0550283118).
كانت هذه تفاصيل خبر أفقده اثنتين من بناته.. الطفلة جالية تعاني من مرض خطير ووالدها يناشد بعلاجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.