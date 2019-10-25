ضبط 4 ملايين و68 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط 4068322 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 25 / 2 / 1441هـ، في مناطق المملكة كافة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها اليوم: إن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة بلغ 4068322 مخالفًا، منهم 3179181 مخالفًا لنظام الإقامة، و625663 مخالفًا لنظام العمل، و263478 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأوضحت أنَّ إجمالي من تمَّ ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 70478 شخصًا، 44 % منهم يمنيو الجنسية، و53 % إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2854 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأشارت إلى أنَّ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ 4630 شخصًا.

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وأكدت أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ 1644 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1618 منهم وإخلاء سبيلهم، فيما تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 26 سعوديًا.

وقالت وزارة الداخلية: إنَّ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 16281 وافدًا مخالفًا، منهم 14035 رجُلًا، و2246 امرأة، فيما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 562898 مخالفًا، وإحالة 516564 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 682433 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1014220 مخالفًا.