أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم أنحاء المملكة.. السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من الرؤية الأفقية، خلال طقس الغد السبت.

وفي بيان لها، قالت الهيئة في تقرير لها: ماتزال الفرصة مستمرة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية، القيصومة، وحفر الباطن، وكذلك على منطقة مكة تشمل الأجزاء الجنوبية الساحلية منها).

وأضافت الهيئة: يستمر توقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة)، متوقعة تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أوضحت الهيئة أنَّ الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، بسرعة 14-42 كم/ساعة. ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

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وفي شأن الحالة على الخليج العربي، فإنَّ الرياح السطحية، ستكون شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت: