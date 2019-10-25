وتخلل الاستقبال ترحيب من فرقة أشبال أبها الأهلية الكشفية ومشاركة ترحيبية من أحد الطلاب باللغة الصينية، وشاهد الجوني فريق أشبال رياضة الكاراتيه، وعرضا مرئيا يبرز تطبيق مناهج اللغة الصينية في مدارس البنين والبنات، وحضور حصة للغة الصينية في أحد الفصول ومشاركة الطلاب في تعلم بعض العبارات والأرقام وكتابتها.
كانت هذه تفاصيل خبر اللغة الصينية في مدارس بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.