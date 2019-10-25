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اللغة الصينية في مدارس بعسير

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افتتح مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد الجوني، بحضور مدير التعليم الأهلي والأجنبي عبدالله الأسمري، وعدد من المعلمين، فصول اللغة الصينية في مدارس شركة مواهب التربية للتعليم والتدريب «مدارس أبها الأهلية ومدارس طلائع المستقبل العالمية»، كأول مدرسة تطبق منهج اللغة الصينية في المنطقة.

وتخلل الاستقبال ترحيب من فرقة أشبال أبها الأهلية الكشفية ومشاركة ترحيبية من أحد الطلاب باللغة الصينية، وشاهد الجوني فريق أشبال الكاراتيه، وعرضا مرئيا يبرز تطبيق مناهج اللغة الصينية في مدارس البنين والبنات، وحضور حصة للغة الصينية في أحد الفصول ومشاركة الطلاب في تعلم بعض العبارات والأرقام وكتابتها.


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