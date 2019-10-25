شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: ٨٠٪؜ من أهداف موسم الرياض تم تحقيقها في أول ١٠ أيام والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:28 مساءً, 25 أكتوبر 2019 م المناطق - واس أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم عن الوصول إلى 80 ٪؜ من الهدف المطلوب تحقيقه في آخر الموسم، بعد مضي عشرة أيام فقط من انطلاقته.

ورفع معاليه الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- على دعمه ورؤيته وتوجيهاته التي أسهمت في هذا النجاح بعد توفيق الله.

ويعد موسم الرياض الذي بدأ في الـ 11 من الشهر الجاري هو الموسم الأكبر في المملكة، حيث يقدم للزوار من داخل المملكة وخارجها فعاليات في 12 منطقة في مختلف مدن العاصمة الرياض، وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | تركي آل الشيخ: ٨٠٪؜ من أهداف موسم الرياض تم تحقيقها في أول ١٠ أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.