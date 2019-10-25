شكرا لقرائتكم إغلاق مواقع مخالفة لتجهيز وسلخ الأنعام في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-25 إغلاق مواقع مخالفة لتجهيز وسلخ الأنعام في جدة متابعات الخليج 365 - واس ضبطت أمانة محافظة جدة ممثلة بإدارة المسالخ والنفع العام بمشاركة بلدية العزيزية الفرعية وشرطة محافظة جدة أربعة مواقع لتجهيز وسلخ الأنعام وتم إغلاقها ، ضمن نطاق حي العزيزية.

وبينت الأمانة أن عمليات الضبط تمت بسبب الذبح العشوائي داخل المواقع المرصودة في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية مما يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض .







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مواقع مخالفة لتجهيز وسلخ الأنعام في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.