2019-10-25

25 بنكًا و10 شركات أمريكية ضمن المشاركين في مستقبل الاستثمار بالمملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت مصادر مطلعة لصحيفة “نيويورك تايمز”: إن وفدًا رفيع المستوى سيمثل الولايات المتحدة بالمنتدى السعودي “مبادرة مستقبل الاستثمار”، المقرر انعقاده الأسبوع المقبل.

وأكدت المصادر أن مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ووزير الخزانة، ستيفن منوتشين، سيرأسان وفد الولايات المتحدة الرسمي لحضور منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” في مدينة الرياض.

وكشفت وسائل إعلامية أجنبية أخرى أنه من المنتظر مشاركة العديد من كبار مسؤولي البنوك وشركات الاستثمار المالي الأمريكية الكبرى مثل مايك كوربات من مجموعة “سيتي جروب” المصرفية ولاري فينك من “بلاك روك”.

وصرح أيهم كامل رئيس إدارة الشرق الأوسط في شركة “أورواسيا جروب” للاستشارات المالية لوكالة “بلومبيرغ”: “يبدو مسؤولو وول ستريت أكثر رغبة في المشاركة في ظل أهمية السعودية لشركاتهم.

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وتعتبر شركة أرامكو أحد هذه العوامل، لكن هناك أيضًا مجموعة أوسع من الاعتبارات المهمة، ومنها استمرار المملكة في التقدم بخطط الإصلاحات الاقتصادية وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية”، بحسب ما نقلت “العربية”.

ومن المتوقع مشاركة مسؤولين كبار من أكثر من 25 بنكًا تشارك في عملية الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، والتي يمكن أن تمنح هذه البنوك رسومًا تصل إلى 450 مليون جنيه في المنتدى.

ويستهدف وفد أمريكي من 10 شركات أمريكية، الدخول إلى السوق السعودية، عبر “مبادرة مستقبل الاستثمار” التي ستنطلق في 29 أكتوبر الجاري.

ويتألف الوفد الذي يقوده مجلس الأعمال السعودي- الأمريكي، من شركات مهتمة بالتطور والتوطين في المملكة، وسيصل الوفد في 27 أكتوبر لبدء اجتماعات مع الشركات السعودية لمناقشة الشراكات وفرص الاستثمار مع مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الدفاع، والخدمات الطبية، وتدريب وتطوير القوى العاملة، وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع الرقمي، والمركبات ذاتية التحكم، وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، والأمن السيبراني.

وستقابل هذه الشركات، كبار رجال الأعمال السعوديين والهيئات الحكومية الرئيسة، وستحضر مبادرة الاستثمار في المستقبل، لمعرفة مزيد حول كيفية الاستفادة من التطورات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصناعية المتطورة في المملكة.