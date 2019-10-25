تعرف على وزير الخارجية السعودي الجديد بعد إقالة “العساف”

قام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بإصدار أمر ينص على إعفاء إبراهيم العساف وزير الخارجية السعودي، من منصبه، والقيام بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلفًا لهذا المنصب، والذي يعتبر أعلى منصب دبلوماسي بالدولة.

وزير الخارجية السعودي الجديد

تم تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود، من قبل قرار ملكي، والذي أطلق عليه الرقم أ / 104، ويذكر أن وزير الخارجية السعودي الجديد، أمضى معظم وقته خارج المملكة، وأنهى تعليمه حاصلًا على درجة الدكتوراه من الولايات المتحدة، ويتقن كل من اللغتين الإنجليزية والألمانية، كما يذكر أنه على درجة كبيرة من الارتباط بالملك وولي عهده.

وكان الأمير فيصل آل سعود سفير للمملكة العربية السعودية في جمهورية ألمانيا الاتحادية في 10 فبراير 2019، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية من أكتوبر 2017، كما عمل ككبير المستشارين داخل سفارة المملكة العربية السعودية في أمريكا، وتم تعينه كمستشار في وزارة الخارجية بالمرتبة الممتازة في نفس العام.

واحتل الأمير فيصل بن فرحان منصب رئيس مجلس إدارة شركة السلام لصناعة الطيران السعودية، كما شغل منصب مستشار في الديوان الملكي السعودي، وكذلك قد تم اختياره حتى يصبح مستشار للأمير محمد بن سلمان في 2017، وفي ذلك الوقت كان بن سلمان يشغل منصب ولي ولي العهد السعودي.