السعودية | المنتخبات النسائية السعودية تحصد الميداليات في بطولة الخليج

شكرا لقرائتكم المنتخبات النسائية السعودية تحصد الميداليات في بطولة الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حققت المنتخبات السعودية المشاركة في منافسات "الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي" المقامة في الكويت نتائج ملفتة جداً.

واختتم المنتخب السعودي للمبارزة مشاركته في "الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي" بتحقيق نتائج ممتازة، تمثلت بميدالية ذهبية في منافسات الفرق لسلاح الـ"سابر" بفضل الرياضيات حسناء الحماد وربى المصري وشيخة الدوسري وفوزية الدوسري. كما حقق هذا المنتخب ميدالية برونزية في منافسات الفرق لسلاح الـ"إيبيه" بفضل اللاعبات ندى عابد وأريج عابد وفوزية الخيبري ومشاعل الخيال.

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من جهته، حل المنتخب السعودي النسائي للتايكوندو بالمركز الثالث في الترتيب العام لمنافسات التايكوندو بعد انتزاعه ثلاث ميداليات (فضيتين وبرونزية) بفضل أبرار بخاري (التي حصلت على الميدالية الفضية في فئة "وزن تحت 62 كيلوغرام") ودنيا أبو طالب (التي حصدت فضية فئة "وزن تحت 53 كيلو غرام") والجوهي (التي حصدت برونزية فئة "وزن تحت 46 كيلوغرام").

تتويج بطلات التايكوندو

تتويج بطلات التايكوندو

وعبّرت رئيس الوفد السعودي في الدورة الأميرة نوف بنت خالد عن سعاتها بهذه النتائج المميزة لمنتخب المبارزة الذي قدم مستويات كبيرة، مؤكدةً سعيهم لتحقيق المزيد من الإنجازات لرفع علم السعودية في جميع المحافل الدولية والإقليمية والقارية.

وأضافت: "لدينا قدرات ومواهب سعودية ستتطور وتصل إلى العالمية قريباً واللاعبات صغيرات بالسن ورغم ذلك قدمنا مستويات جيدة ومشرفة والقادم بمشيئة الله أفضل للجميع".