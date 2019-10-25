، 300 شهيد فلسطيني يخلدون إجرام الصهاينة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما حصدت اليوم 77 إصابة بالرصاص الحي شرق غزة بينهم 11 طفلاً ومسعفون

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الجمعة إصابة 77 فلسطينيًّا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال مشاركة آلاف الفلسطينيين في فعاليات "مسيرة العودة وكسر الحصار" على حدود غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "إن الطواقم الطبية تعاملت مع 77 إصابة مختلفة، من بينها 31 إصابة بالرصاص الحي، خلال الجمعة الـ 80 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة".

وأشارت الوزارة إلى أن من بين المصابين 11 طفلاً، ومسعفَين اثنَين، أُصيبوا برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة.

ووصل آلاف الفلسطينيين لمنطقة السياج الحدودي شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ80 من فعاليات "مسيرة العودة وكسر الحصار" التي اندلعت نهاية شهر مارس من العام الماضي.

وسقط خلال تلك المسيرة منذ انطلاقها أكثر من 300 شهيد فلسطيني، فيما أُصيب آلاف آخرون، بحسب ما نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانات سابقة.فلسطين وزارة الصحة الفلسطينية غزة الانتهاكات الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي