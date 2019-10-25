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حادث سير مع شاحنة يصرع رجل مرور أثناء عودته من دوامه في الباحة

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محمد بن مسعود - الدمام - فارق الحياة داخل المستشفى بعد نقله عبر الفِرق الإسعافية

توفِّي أحد رجال المرور بمنطقة الباحة متأثرًا بحادث سير، وقع له أثناء خروجه من دوامه مساء اليوم. وقد وقع الحادث بين مركبة رجل المرور وشاحنة؛ ونُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، إلا أنه توفِّي متأثرًا بإصابته البليغة.

من جانبه، قال عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة: "تلقت غرفة العمليات بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة الـ17:03 مساء اليوم الجمعة عن حادث تصادم على طريق الباحة – بلجرشي، وتحديدًا وادي فيق".

وأضاف: "تم توجيه فِرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود إصابة، تم التعامل معها إسعافيًّا، وكانت حرجة، وتم نقل الحالة إلى مستشفى الملك فهد بالباحة".

يُذكر أن رجل المرور المتوفَّى من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك والانضباط في عمله، وحسن أخلاقه؛ وهو ما أحدث حالة حزن بين زملائه وذويه.

حادث سير مع شاحنة يصرع رجل مرور أثناء عودته من دوامه في الباحة

حادث سير مع شاحنة يصرع رجل مرور أثناء عودته من دوامه في الباحة

حادث سير مع شاحنة يصرع رجل مرور أثناء عودته من دوامه في الباحة

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حادث سير رجل مرور الهلال الأحمر المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة منسي الزهراني الباحة

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441 09:22 PM

فارق الحياة داخل المستشفى بعد نقله عبر الفِرق الإسعافية

حادث سير مع شاحنة يصرع رجل مرور أثناء عودته من دوامه في الباحة
أحمد العبدالله

توفِّي أحد رجال المرور بمنطقة الباحة متأثرًا بحادث سير، وقع له أثناء خروجه من دوامه مساء اليوم. وقد وقع الحادث بين مركبة رجل المرور وشاحنة؛ ونُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، إلا أنه توفِّي متأثرًا بإصابته البليغة.

من جانبه، قال عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة: "تلقت غرفة العمليات بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة الـ17:03 مساء اليوم الجمعة عن حادث تصادم على طريق الباحة – بلجرشي، وتحديدًا وادي فيق".

وأضاف: "تم توجيه فِرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود إصابة، تم التعامل معها إسعافيًّا، وكانت حرجة، وتم نقل الحالة إلى مستشفى الملك فهد بالباحة".

يُذكر أن رجل المرور المتوفَّى من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك والانضباط في عمله، وحسن أخلاقه؛ وهو ما أحدث حالة حزن بين زملائه وذويه.

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، حادث سير مع شاحنة يصرع رجل مرور أثناء عودته من دوامه في الباحة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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