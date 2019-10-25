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توفِّي أحد رجال المرور بمنطقة الباحة متأثرًا بحادث سير، وقع له أثناء خروجه من دوامه مساء اليوم. وقد وقع الحادث بين مركبة رجل المرور وشاحنة؛ ونُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، إلا أنه توفِّي متأثرًا بإصابته البليغة.
من جانبه، قال عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة: "تلقت غرفة العمليات بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة الـ17:03 مساء اليوم الجمعة عن حادث تصادم على طريق الباحة – بلجرشي، وتحديدًا وادي فيق".
وأضاف: "تم توجيه فِرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود إصابة، تم التعامل معها إسعافيًّا، وكانت حرجة، وتم نقل الحالة إلى مستشفى الملك فهد بالباحة".
يُذكر أن رجل المرور المتوفَّى من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك والانضباط في عمله، وحسن أخلاقه؛ وهو ما أحدث حالة حزن بين زملائه وذويه.
25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441 09:22 PM
فارق الحياة داخل المستشفى بعد نقله عبر الفِرق الإسعافيةحادث سير مع شاحنة يصرع رجل مرور أثناء عودته من دوامه في الباحة
توفِّي أحد رجال المرور بمنطقة الباحة متأثرًا بحادث سير، وقع له أثناء خروجه من دوامه مساء اليوم. وقد وقع الحادث بين مركبة رجل المرور وشاحنة؛ ونُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، إلا أنه توفِّي متأثرًا بإصابته البليغة.
من جانبه، قال عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة: "تلقت غرفة العمليات بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة الـ17:03 مساء اليوم الجمعة عن حادث تصادم على طريق الباحة – بلجرشي، وتحديدًا وادي فيق".
وأضاف: "تم توجيه فِرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود إصابة، تم التعامل معها إسعافيًّا، وكانت حرجة، وتم نقل الحالة إلى مستشفى الملك فهد بالباحة".
يُذكر أن رجل المرور المتوفَّى من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك والانضباط في عمله، وحسن أخلاقه؛ وهو ما أحدث حالة حزن بين زملائه وذويه.
، حادث سير مع شاحنة يصرع رجل مرور أثناء عودته من دوامه في الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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