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بادر شاب في عقده الثاني بالتبرع بكليته لشقيقته ذات الـ7 سنوات، والتي حرص على السرّية أثناء زيارة المستشفى للمطابقة، والتي تمت العملية بنجاح.
وفي التفاصيل أنه تبرع الشاب علي بن مسفر آل فائع والبالغ من العمر 18 عامًا بإحدى كليتيه لشقيقته الطفلة "نوف" ذات الـ7 سنوات والمصابة بمرض الفشل الكلوي، وقد تكللت العملية بالنجاح.
وبين والد الشاب أن ابنه تواجد في المستشفى دون علم اَي أحد وطلب التبرع لأخته في حالة المطابقة، مشيدًا بموقف ابنه الاجتماعي الإنساني.
وأكدت والدة الشاب أن هذا الموقف من أمثلة الترابط بين أفراد المجتمع السعودي التي تتجدد باستمرار، داعيةً الله أن يمن عليهما بالشفاء العاجل.فشل كلوي تبرع بكلية عسير
25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441 09:11 PM
في موقف نبيل من أمثلة الترابط بين أفراد المجتمع
بادر شاب في عقده الثاني بالتبرع بكليته لشقيقته ذات الـ7 سنوات، والتي حرص على السرّية أثناء زيارة المستشفى للمطابقة، والتي تمت العملية بنجاح.
وفي التفاصيل أنه تبرع الشاب علي بن مسفر آل فائع والبالغ من العمر 18 عامًا بإحدى كليتيه لشقيقته الطفلة "نوف" ذات الـ7 سنوات والمصابة بمرض الفشل الكلوي، وقد تكللت العملية بالنجاح.
وبين والد الشاب أن ابنه تواجد في المستشفى دون علم اَي أحد وطلب التبرع لأخته في حالة المطابقة، مشيدًا بموقف ابنه الاجتماعي الإنساني.
وأكدت والدة الشاب أن هذا الموقف من أمثلة الترابط بين أفراد المجتمع السعودي التي تتجدد باستمرار، داعيةً الله أن يمن عليهما بالشفاء العاجل.
، مواطن بعسير يتبرع بكليته لإنقاذ شقيقته ،
المصدر : الخليج 365
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